نقل بحري: تعديل في برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إجراء تعديل على برنامج رحلاتها من وإلى مارسيليا بفرنسا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك أن هذا التعديل جاء نظرا لضروف طارئة.

وعلى إثر ذلك فقد تقرر مايلي:

تأجيل رحلة مرسيليا - الجزائر المبرمجة بتاريخ 4 أفريل 2026 إلى يوم 5 أفريل 2026 على الساعة 12:00 زوالا، بداية التسجيلات تكون على الساعة 06:00 صباحا.

تأجيل رحلة الجزائر – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 5 أفريل 2026 إلى يوم06 أفريل 2026 على الساعة 12:00 زوالا ، بداية التسجيلات تكون على الساعة 06:00 صباحا.