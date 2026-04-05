نقل بحري.. تعديل في مواقيت هذه الرحلات
بقلم أمينة داودي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنه ونظرا لظروف طارئة خارجة عن إرادتها، تم إجراء تعديل على برنامج رحلاتها.
وحسب بيان لذات المؤسسة، فقد تم تأجيل رحلة “مرسيليا - سكيكدة” المبرمجة سلفا يوم 06 أفريل 2026 إلى يوم 07 أفريل 2026 على الساعة 12:00 زوالا. وتأجيل رحلة “سكيكدة – مرسيليا” المبرمجة سلفا يوم 07 أفريل 2026 إلى يوم 08 أفريل 2026. بداية التسجيلات تكون على الساعة 06:00 صباحا، و نهاية التسجيلات تكون على الساعة 10:00 صباحا.
كما تم تأجيل رحلة “مرسيليا – وهران” المبرمجة سلفا يوم 08 أفريل 2026 إلى يوم 09 أفريل 2026 على الساعة 13:00 زوالا. وتأجيل رحلة “وهران – مرسيليا” المبرمجة سلفا يوم 09 أفريل 2026 إلى يوم 10 أفريل 2026 على الساعة 16:00 مساءا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/E2eu3