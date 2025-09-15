نقل بحري.. تعديل مفاجئ في موعد انطلاق رحلة نحو فرنسا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديل في توقيت انطلاق الرحلة المبرمجة يوم 18 سبتمبر 2025، من الجزائر نحو مرسيليا على متن السفينة “باجي مختار 3”. وذلك نظراً لظروف تنظيمية خارجة عن نطاقها.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل البحري، في بيان لها، أن توقيت الانطلاق الجديد لهذه الرحلة سيكون على الساعة 15:00 بدلاً من الساعة 12:00.

وستنطلق التسجيلات الخاصة بهذه الرحلة على الساعة 07:00 صباحاً وتغلق على الساعة 12:00 (منتصف النهار). يضيف المصدر ذاته.

ودعت المؤسسة المسافرين المعنيين إلى أخذ جميع احتياطاتهم والتوجه إلى ميناء الركوب في التوقيت المحدد.

كما وضعت أرقام الهاتف 021.64.43.74 و3307 تحت تصرفهم لاستقبال انشغالاتهم وتزويدهم بكل المستجدات.