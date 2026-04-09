نقل بحري.. تعديل مواعيد رحلات بين الجزائر وفرنسا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم، عن إدخال تعديلات على برنامج رحلاتها، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح بيان للمؤسسة أنه تم تأجيل رحلة مرسيليا - الجزائر، التي كانت مبرمجة سلفًا يوم 11 أفريل 2026، إلى يوم 12 أفريل 2026 على الساعة 13:00 ظهرًا، على أن تنطلق عملية تسجيل المسافرين ابتداءً من الساعة 6:00 صباحًا.

وفي السياق ذاته، أشارت المؤسسة إلى أن عملية تسجيل المسافرين المعنيين برحلة وهران – مرسيليا المقررة يوم الجمعة 10 أفريل 2026، ستنطلق على الساعة 14:00 بعد الزوال، على أن تنتهي على الساعة 17:00 مساءً.

وقدمت المؤسسة اعتذارها لزبائنها عن هذا التغيير الخارج عن نطاقها. مؤكدة شكرها لتفهمهم وتعاونهم الدائم. كما وضعت تحت تصرف المسافرين أرقامًا هاتفية للرد على مختلف انشغالاتهم.