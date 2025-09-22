نقل بحري.. تعديل مواعيد رحلات وهران – أليكانتي
بقلم خالد زوبيري
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديل برنامج رحلاتها بين وهران وأليكانتي، وذلك نظراً لظروف تنظيمية استثنائية.
وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل البحري، فقد تم تأجيل رحلة وهران - أليكانتي، المقررة في 27 سبتمبر 2025، إلى 29 سبتمبر 2025 على الساعة 18:00 مساءً.
مع إمكانية تقديم الرحلة إلى 25 سبتمبر 2025 على الساعة 17:00 مساءً للراغبين.
كما تم تأجيل رحلة العودة من أليكانتي إلى وهران، من 28 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2025 على الساعة 20:00 مساءً.
مع إمكانية تقديمها إلى 26 سبتمبر 2025 على الساعة 20:00 مساءً. يضيف المصدر ذاته.
وقدمت المؤسسة اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير. داعية المسافرين إلى التواصل مع وكالاتها التجارية أو خطوطها الهاتفية لمزيد من المعلومات.
