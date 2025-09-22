نقل بحري.. تعديل مواعيد رحلات وهران – أليكانتي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديل برنامج رحلاتها بين وهران وأليكانتي، وذلك نظراً لظروف تنظيمية استثنائية.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل البحري، فقد تم تأجيل رحلة وهران - أليكانتي، المقررة في 27 سبتمبر 2025، إلى 29 سبتمبر 2025 على الساعة 18:00 مساءً.

مع إمكانية تقديم الرحلة إلى 25 سبتمبر 2025 على الساعة 17:00 مساءً للراغبين.

كما تم تأجيل رحلة العودة من أليكانتي إلى وهران، من 28 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2025 على الساعة 20:00 مساءً.

مع إمكانية تقديمها إلى 26 سبتمبر 2025 على الساعة 20:00 مساءً. يضيف المصدر ذاته.

وقدمت المؤسسة اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير. داعية المسافرين إلى التواصل مع وكالاتها التجارية أو خطوطها الهاتفية لمزيد من المعلومات.