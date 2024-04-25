نقل بحري : تعديل على برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها اليوم الخميس، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها التي تربط بين مينائي وهران وأليكانتي.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن رحلة “وهران _ أليكانتي” المبرمجة ليوم 26 أفريل على الساعة 20:00 قد تمت برمجتها يوم 28 أفريل.

أما رحلة أليكانتي _ وهران التي كانت مبرمجة يوم 27 أفريل، فقد تمت برمجتها يوم 29 أفريل على الساعة 19:00. يضيف المصدؤ نفسه.

كما اعتذرت تعتذر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن هذا التعديل، متمنية لهم رحلة ممتعة على متن سفنها.