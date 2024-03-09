نقل بحري.. تغيير برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، اليوم السبت، أن تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها والذي يخص رحلتين.

وأوضح بيان للمؤسسة أن رحلة وهران _ اليكانتي ستكون يوم 11 مارس على 23:00 عوضا عن 10 مارس. و رحلة اليكانتي _ وهران تكون يوم 13 مارس على الساعة 11:00 عوضا عن 11 مارس.

كما اقترحت المؤسسة الوطنية للنقل البحري على زبائنها من اصحاب الحجوزات على رحلة وهران _ اليكانتي 11 مارس تغييرها على متن رحلة 19 مارس على الساعة 23:00 مع تعويضهم.

فيما اقترحت على المسافرين الحاجزين على متن رحلة اليكانتي_ وهران يوم 13 مارس تغييرها على متن رحلة اليكانتي _وهران يوم 18 مارس أو يوم 20 مارس مع تعويضهم.

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