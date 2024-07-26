نقل بحري.. تغيير جديد في برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها.

وحسب بيان للمؤسسة، تغيير توقيت رحلة سات_ وهران المقررة يوم 27 جويلية إلى الساعة 23:00 مساءا عوضا عن 13:00 زوالا.

كما تم تغيير وجهة رحلة وهران_ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 28 جويلية إلى رحلة : الجزائر _ مرسيليا يوم 28 جويلية على الساعة 11:00 صباحا. وبإمكان المسافرين الذهاب عبر رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 30 جويلية على الساعة 16:00 مساءا.

فيما تم تأجيل رحلة سكيكدة_ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 30 جويلية إلى يوم 31 جويلية على الساعة 12:00 زوالا.

وتغيير وجهة رحلة مرسيليا _ وهران المبرمجة سلفا يوم 29 جويلية إلى رحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 31 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.

كما تم تغيير وجهة رحلة وهران _ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 31 جويلية إلى رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 01 أوت على الساعة 18:00 مساءا.

هذا وتعتذر المؤسسة، لزبائنها، عن هذا التغيير الخارج عن إرادتها.