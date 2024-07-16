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نقل بحري.. تغيير في برنامج الرحلات مع فرنسا

بقلم نادية بن طاهر
نقل بحري.. تغيير في برنامج الرحلات مع فرنسا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه من المرتقب دخول سفينة “طاسيلي 2 “حيز الإستغلال بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة بها يوم 22 جويلية 2024.

وكشفت المؤسسة، عبر بيان لها، عن القيام بالتعديلات التالية:

برمجة رحلة إضافية الجزائر _ مرسيليا يوم الاثنين 22 جويلية على الساعة 11 صباحا.

تأجيل رحلة مرسيليا _وهران المقررة مبدئيًا يوم السبت 20 جويلية الساعة 17:00مساءً إلى يوم الثلاثاء 23 جويلية الساعة 11:00 صباحًا.

تأجيل رحلة وهران _ سات المقرر إجراؤها يوم الاثنين 22 جويلية على الساعة 11:00 صباحًا إلى الأربعاء 24 جويلية في تمام الساعة16:00 مساءًا.

وتأجيل رحلة سات _ وهران المقررة مبدئيًا يوم الثلاثاء 23 جويلية الساعة 17:00 مساءً إلى الخميس 25 جويلية الساعة 20:00 مساءً.

هذا وتعتذر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن هذا التغيير الخارج عن إرادتها و تتمنى لكم سفرا ممتعا على متن سفنها.

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