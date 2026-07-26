نقل بحري.. تقديم موعد رحلة مرسيليا – وهران إلى هذا التاريخ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تقديم موعد رحلة مرسيليا - وهران، التي كانت مبرمجة سابقًا يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، إلى يوم الاثنين 27 جويلية 2026 على الساعة 20:00 مساءً، وذلك على متن سفينة طاسيلي 2.

وأوضحت المؤسسة أن عملية تسجيل المسافرين ستنطلق ابتداءً من الساعة 15:00 بعد الزوال، على أن تنتهي في حدود الساعة 18:00 مساءً. داعية جميع المسافرين إلى اتخاذ احتياطاتهم والتوجه إلى ميناء الركوب في الآجال المحددة لاستكمال إجراءات السفر.

كما قدمت المؤسسة اعتذارها عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا التعديل. مؤكدة وضع أرقامها الهاتفية تحت تصرف الزبائن للرد على مختلف انشغالاتهم.