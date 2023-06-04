نقل بحري: تمديد أجل التعويض لتذاكر السفر الخاصة بفترة كورونا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه قد تم تمديد أجل التعويض لتذاكر السفر الخاصة بفترة جائحة كورونا.

وحسب بيان للمؤسسة، نشرته على صفحتها الإعلامية بموقع فايسبوك، اليوم الأحد، تم تمديد أجل التعويض لتذاكر السفر الخاصة بفترة جائحة كورونا إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

وكانت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، قد أعلنت عن برنامج الرحلات لموسم إصطياف 2023 الخاص بالعبارة “سرايدي”، وذلك إبتداءً من 1 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

وحسب بيان للمؤسسة، فعلى مدار يوم كامل و إبتداءً من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 18:30 مساءً، يعمل طاقم قسم النقل البحري الحضري على ضمان رحلات من وهران إلى مستغانم.

كما كشفت المؤسسة عن سعر الرحلات والتي تبلغ 800 دينار بالنسبة للبالغين، فيما تحتسب تسعيرة الأطفال الأقل من 12 سنة بـ400 دينار.