نقل بحري.. خدمات جديدة للمستثمرين عبر خط أليكانتي – وهران

دعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كافة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، عموميين كانوا أو خواص، الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل البحري للبضائع بين ميناءي أليكانتي (إسبانيا) ووهران (الجزائر)، إلى التقرّب من مصالحها المعنية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن السفن العاملة على هذا الخط تضمن خدمات مثالية في هذا المجال، حيث تم تخصيص مساحات هامة على متنها تسع مختلف البضائع والسلع، مما يسمح بالحجز والاستفادة من خبرة المؤسسة في هذا المجال.

كما دعت الشركة الوطنية للنقل البحري كل المهتمين إلى التقرب من المديرية المركزية التجارية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالجزائر العاصمة، أو مديرياتها الجهوية بكل من الجزائر، وهران، وعنابة، من أجل المزيد من المعلومات والرد على مختلف الاستفسارات.