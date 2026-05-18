نقل بحري.. رحلات بين الجزائر وفرنسا بأسعار تبدأ من 23 ألف دينار

أطلقت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عرضًا ترويجيًا خاصًا لفائدة زبائنها. وذلك بمناسبة رحلتي 19 و21 ماي 2026، على خط الجزائر - مرسيليا.

وحسب ما أفادت به المؤسسة، فإن العرض يشمل رحلتين مبرمجتين يومي 19 و21 ماي 2026، على الساعة الخامسة مساءً (17:00).

وفي هذا الإطار، حدِّدت الأسعار ابتداءً من 23,020 دينار جزائري بالنسبة للمسافرين الراجلين. فيما تبدأ من 57,020 دينار جزائري بالنسبة للمسافر مرفوقًا بمركبة.

ودعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها إلى اغتنام هذه الفرصة. مؤكدة أن العرض محدود وموجه لفترة زمنية محددة، ما يستوجب الإسراع في الحجز قبل نفاد الأماكن.