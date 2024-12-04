نقل بحري.. رحلتان إضافيتان نحو مرسيليا بداية من 16 ديسمبر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برمجة رحلتين إضافيتين “الجزائر -مرسيليا” حرصا منها على تلبية الطلبات المتزايدة للمسافرين المسجلين على الخطوط البحرية.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، عن برمجة رحلتين إضافيتين على متن سفينة برج باجي مختار. وتتعلق برحلة “الجزائر - مرسيليا” يوم 16 ديسمبر على الساعة 12.00 سا. ورحلة “مرسيليا – الجزائر” يوم 18 ديسمبر على الساعة 12 زوالا.

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