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نقل بحري.. رحلتان إضافيتان نحو مرسيليا بداية من 16 ديسمبر

بقلم أمينة داودي
نقل بحري.. رحلتان إضافيتان نحو مرسيليا بداية من 16 ديسمبر
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برمجة رحلتين إضافيتين “الجزائر -مرسيليا” حرصا منها على تلبية الطلبات المتزايدة للمسافرين المسجلين على الخطوط البحرية.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، عن برمجة رحلتين إضافيتين على متن سفينة برج باجي مختار. وتتعلق برحلة “الجزائر - مرسيليا” يوم 16 ديسمبر على الساعة 12.00 سا. ورحلة “مرسيليا – الجزائر” يوم 18 ديسمبر على الساعة 12 زوالا.

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