نقل بحري.. سعيود يأمر بتقديم خدمات ترقى لتطلعات المواطنين خاصة الجالية

دعا وزير النقل، السعيد سعيود، إلى تكثيف نشاط أسطولنا البحري، وضرورة تكوين عصري للجانب البشري لتطوير قدراته التقنية والعملياتية، بما يتماشى والتحديات الراهنة والمستقبلية، والسعي لاسترجاع مكانة أسطولنا على المستوى الجهوي والدولي.

وخلال الاجتماع الذي خُصص ‎لدراسة الجوانب التنظيمية والإدارية لمؤسسات النقل البحري، والاطلاع على مختلف المشاريع قيد الإنجاز ومدى تقدمها. وطرح مختلف الانشغالات ورفع العراقيل، برئاسة وزير النقل، أمر سعيود مسيري المؤسسة الوطنية للنقل البحري. إلى بذل المزيد من المجهودات لتطويرها وفرض تواجدها، وتقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، خاصة جاليتنا بالخارج.

وبالمناسبة، قدمت رئيسة المجمع البحري للنقل عرضا ‏حول نشاط شركات النقل البحري للمسافرين والبضائع، ووضعيتها المالية، والآفاق المستقبلية لترقية أداءها.‏

جدير بالذكر أن الاجتماع تم بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومشاركة رئيسة المجمع البحري للنقل (GATMA) وفروعه، المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV)، المدير العام للمؤسسة الوطنية لتصليح السفن (ERENAV)، ووكلاء الشحن.

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