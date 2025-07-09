نقل بحري.. سفينة “الفينيزيلوس” تدخل الخدمة وهذا موعد أولى رحلاتها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أن السفينة المستأجرة “الفينيزيلوس” أتمت كافة مراحل المراقبة التقنية المقرّرة بميناء أليكانتي، وهي الآن بصدد دخول الخدمة ضمن البرنامج الخاص بها لموسم الاصطياف 2025.

وحسب بيانٍ للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، فإن السفينة “الفينيزيلوس” ستباشر رحلاتها يوم الخميس 10 جويلية الجاري على الساعة 20:00، انطلاقا من ميناء أليكانتي باتجاه ميناء الجزائر العاصمة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم توفير كل ظروف السفر المثالية، من حيث السلامة، الراحة وجودة الخدمات، بما يلبي تطلعات المسافرين خلال هذا الموسم.

وجدّدت الشركة شكرها لزبائننا على ثقتهم المتواصلة، مؤكدة التزامها الدائم بخدمتهم.