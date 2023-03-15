نقل بحري: على المسافرين الحضور 4 ساعات قبل موعد رحلاتهم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، أنه يتوجب على المسافرين الحضور 4 ساعات قبل موعد رحلاتهم، وتجنب الوصول المتأخر المتكرر.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن بوابات ميناء مرسيليا تغلق قبل موعد المغادرة بساعة ونصف بموجب قرار من سلطات ميناء مرسيليا.

كما ذكرت المؤسسة بأن سلوكيات بعض المسافرين من أصحاب المركبات تعيق السير الحسن لعملية الركوب. بإختباء أصحابها في أماكن متفرقة من الميناء. ليتمكنوا من النزول أولا وفقا لحساباتهم المغلوطة.

وعليه، أكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنها غير مسؤولة عن مثل هكذا تصرفات تكبدها خسائر مادية كبيرة.