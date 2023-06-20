نقل بحري : عودة خط وهران-أليكانتي-وهران حيز الخدمة بدءا من هذا الموعد
بقلم خالد زوبيري
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عودة خط وهران _اليكانتي_وهران حيز الخدمة.
وحسب بيان Algérie Ferries فإن خط وهران _اليكانتي_وهران يعود حيز الخدمة إبتداءً من 21 جوان 2023 في رحلة قادمة من اليكانتي بإتجاه وهران .
ويأتي هذا حرصا منها على تلبية متطلبات جاليتنا بالخارج سيما المتواجدة منها بإسبانيا، و بغية إنجاح موسم إصطياف يلبي متطلبات مستعمليها.
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