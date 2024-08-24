نقل بحري.. فسخ عقد استئجار سفينة “موبي دادا”

قامت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مؤخرا بفسخ عقد الإستئجار الذي يربطها بمالك السفينة الإيطالية “موبي دادا” بعد عجزه عن إصلاح الأعطاب المتكررة للسفينة والتي تسببت في تذبذب برنامج رحلات هذا الصيف.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الطيب عبود، في ندوة صحفية أن القرار جاء بعد أن تم تسجيل عدة أعطاب على مستوى محرك السفينة وأخرى مست نظامها للتكييف. ما أدى إلى فسخ العقد حفاظا على سلامة الركاب. وتحويل المسافرين المبرمجين بهذه السفينة إلى كل من سفينتي “طاسيلي 2 والجزائر 2”.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، قد أعلنت نهاية جانفي الماضي عن استئجار السفينة الإيطالية “موبي دادا”. ضمن تحضيراتها لموسم إصطياف 2024. وتعزيزا لأسطولها البحري بغرض ضمان نقل أكبر عدد ممكن من المسافرين. لاسيما أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا.

وبعد وضع “موبي دادا” خارج الخدمة، تم اللجوء إلى استغلال سفينتي “طاسيلي 2″ و”الجزائر 2”. حيث اضطرت المؤسسة أحيانا إلى تغيير حجوزات المسافرين بسبب طاقتهما المحدودة. من خلال إعطاء اولوية السفر في الغرف للعائلات، مع تعويض المسافرين المحولين إلى درجة “مقعد” عن فارق سعر التذاكر ومنحهم تخفيضا نسبته 30 بالمائة على حجزهم المقبل.

وفي مقابل ذلك، تعمل المؤسسة من الآن للتحضير لموسم الصيف المقبل قصد تدارك النقائص المسجلة في تنفيذ برنامج السنة الجارية للنقل بين ضفتي المتوسط.

وأشار عبود إلى أن السلطات العليا في البلاد من خلال وزارة النقل تسهر على الإعداد الجيد لموسم الاصطياف المقبل 2025. حيث تم الشروع قبل 15 يوما في التحضيرات. كما أن فترة نهاية السنة الجارية ستخصص بالأساس لأشغال إصلاح وصيانة الأسطول لضمان برنامج صيف 2025 في أحسن الظروف.