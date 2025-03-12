نقل بحري.. هام بخصوص رحلة وهران-اليكانتي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، اليوم الأربعاء، عن انتهاء التسجيلات بالنسبة لرحلة وهران - اليكانتي المبرمجة يوم 13 مارس 2025 ستكون على الساعة 17:00 مساءً.

وجاء في بيان المؤسسة ” نهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام. أن نهاية التسجيلات بالنسبة لرحلة وهران – اليكانتي المبرمجة يوم 13 مارس 2025 ستكون على الساعة 17:00 مساءا”.

كما طلبت المؤسسة من المسافرين عبر الرحلة السالفة الذكر أخذ جميع إحتياطاتهم والتوجه في الموعد المحدد لميناء الركوب.

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