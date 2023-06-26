نقل بحري.. هذا برنامج وأسعار رحلات “المسمكة- صابلات – تامنفوست”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برنامج الرحلات الخاص بالنزهات البحرية على متن العبارة ” سرايدي”.

وذكرت شركة Algérie Ferries في بيان لها، بأن البرنامج يدخل حيز الخدمة إبتداء من 1 جويلية 2023 إنطلاقا من ” المسمكة” وصولا إلى ” تمنفوست” و ذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء.

وبخصوص الأسعار، فقد تم تحديد سعر 400 دج للبالغين و200 دج للاطفال دون سن 12 سنة بالنسبة لرحلة نزهة تنطلق من ” المسمكة” و ” الصابلات ” وصولا إلى ” تمنفوست”.

فيما تتراوح أسعار تذاكر النزهة من ” المسمكة” إلى ” الصابلات” بين 200 دج بالنسبة للبالغين و 100 دج بالنسبة للاطفال دون سن 12 سنة.

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