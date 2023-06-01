نقل بحري: هذا برنامج وسعر رحلات وهران ومستغانم طيلة الصيف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن برنامج الرحلات لموسم إصطياف 2023 الخاص بالعبارة “سرايدي”، وذلك إبتداءً من 1 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

وحسب بيان للمؤسسة، فعلى مدار يوم كامل و إبتداءً من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 18:30 مساءً، يعمل طاقم قسم النقل البحري الحضري على ضمان رحلات من وهران إلى مستغانم.

كما كشفت المؤسسة عن سعر الرحلات والتي تبلغ 800 دينار بالنسبة للبالغين، فيما تحتسب تسعيرة الأطفال الأقل من 12 سنة بـ400 دينار.