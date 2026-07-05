نقل بحري.. هذا تاريخ التسجيل لرحلة سكيكدة-مرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأحد عن تحديد تاريخ فتح التسجيلات الخاصة برحلة سكيدة-مرسيليا على متن سفينة الجزائر2.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن بداية التسجيلات تنطلق من الساعة 06:00 من صباح يوم غد الاثنين وتنتهي على الساعة 09:00 من نفس اليوم.

هذا ودعت المؤسسة كل المسافرين المعنيين بهذه الرحلة إلى أخذ جميع إحتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في الآجال المحددة بغرض استكمال إجراءات السفر.

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