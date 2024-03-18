نقل بحري.. هذا توقيت انتهاء التسجيلات في رحلة اليكانتي _ وهران

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين، في بيان لها أن بداية التسجيلات لرحلة اليكانتي _ وهران 18 مارس ستكون على الساعة 15:30، وتنتهي على الساعة 18:00.

وأوضح ذات المصدر” تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام. أن بداية التسجيلات لرحلة اليكانتي _ وهران 18 مارس ستكون على الساعة 15:30، وتنتهي على الساعة 18:00 مساءا مع غلق الأبواب”.

كما أشارت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه على السادة المسافرين مراعاة ذلك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور