نقل بحري.. هذا توقيت انتهاء التسجيلات في رحلة اليكانتي _ وهران
بقلم عايدة.ع
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين، في بيان لها أن بداية التسجيلات لرحلة اليكانتي _ وهران 18 مارس ستكون على الساعة 15:30، وتنتهي على الساعة 18:00.
وأوضح ذات المصدر” تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام. أن بداية التسجيلات لرحلة اليكانتي _ وهران 18 مارس ستكون على الساعة 15:30، وتنتهي على الساعة 18:00 مساءا مع غلق الأبواب”.
كما أشارت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه على السادة المسافرين مراعاة ذلك.
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