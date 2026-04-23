نقل بحري.. هذا موعد تسجيلات رحلة وهران – مرسيليا المقررة غدا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها، عن تفاصيل إجراءات التسجيل الخاصة برحلة وهران - مرسيليا المبرمجة يوم الجمعة 24 أفريل 2026.

وأوضحت المؤسسة أن انطلاق عملية التسجيل سيكون على الساعة الخامسة صباحًا (05:00)، على أن تُختتم في حدود الساعة التاسعة صباحًا (09:00).

ودعت المؤسسة زبائنها المعنيين بهذه الرحلة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتوجه إلى ميناء الركوب في الآجال المحددة، قصد استكمال إجراءات السفر في الوقت المناسب.

كما وضعت المؤسسة تحت تصرف المسافرين أرقامًا هاتفية للرد على مختلف الانشغالات والاستفسارات المتعلقة بالرحلة.