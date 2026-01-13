نقل بحري.. هذا هو توقيت تسجيلات رحلة سكيكدة – مارسيليا المقررة الخميس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، عن توقيت التسجيلات الخاصة بالمسافرين الحاجزين على متن رحلة “سكيكدة - مارسيليا” المبرمجة ليوم الخميس 15 جانفي 2026.

وأوضحت المؤسسة أن عملية التسجيل ستنطلق على الساعة الثامنة صباحًا (08:00) وتستمر إلى غاية الساعة الواحدة زوالًا (13:00). داعية جميع المسافرين المعنيين للتوجه إلى ميناء الركوب في الآجال المحددة من أجل استكمال إجراءات السفر في وقتها المقرر.

كما أكدت المؤسسة حرصها على توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية في ظروف تنظيمية جيدة. مشيرة إلى أن مصالحها تبقى في خدمة الزبائن للرد على مختلف الانشغالات والاستفسارات عبر الأرقام الهاتفية التالية:

021.64.43.74 / 3307.