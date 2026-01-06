نقل بحري.. هذا هو توقيت تسجيلات رحلة سكيكدة – مرسيليا المقررة الخميس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، عن توقيت انطلاق وانتهاء عملية التسجيل الخاصة بالمسافرين الحاجزين على متن رحلة سكيكدة - مرسيليا المبرمجة ليوم الخميس 08 جانفي 2025، حيث ستنطلق التسجيلات على الساعة الخامسة صباحًا (05:00) وتستمر إلى غاية الساعة العاشرة صباحًا (10:00).

ودعت المؤسسة الزبائن المعنيين بهذه الرحلة إلى التوجه إلى ميناء الركوب في التوقيت المحدد، قصد استكمال إجراءات السفر واحترام المواعيد المقررة. كما وضعت المؤسسة تحت تصرف المسافرين أرقامًا هاتفية للرد على مختلف الانشغالات، وهي: 021.64.43.74 / 3307.