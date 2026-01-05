نقل بحري.. هذا هو توقيت تسجيلات رحلة مرسيليا – سكيكدة ليوم الغد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، عن توقيت انطلاق عملية التسجيل الخاصة بالمسافرين الحاجزين على متن رحلة مرسيليا - سكيكدة، المبرمجة يوم الثلاثاء 06 جانفي 2026، حيث ستنطلق التسجيلات على الساعة الواحدة زوالًا (13:00).

ودعت المؤسسة الزبائن المعنيين بهذه الرحلة للتوجه إلى ميناء الركوب في التوقيت المحدد، قصد استكمال إجراءات السفر واحترام المواعيد المقررة.

كما وضعت المؤسسة تحت تصرف المسافرين أرقامًا هاتفية للرد على مختلف الانشغالات، وهي:

021.64.43.74 / 3307.