نقل بحري.. هذه مواعيد التسجيل لرحلتي مرسيليا–وهران ومرسيليا–الجزائر يوم 20 ديسمبر

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بيانًا دعت فيه المسافرين المعنيين برحلتي مرسيليا-وهران ومرسيليا–الجزائر، المبرمجتين يوم السبت 20 ديسمبر 2025، إلى الالتزام الصارم بمواعيد الحضور إلى ميناء مرسيليا، وذلك تحسبًا للإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل سلطات الميناء نظرًا للعدد الكبير من المسافرين المرتقب استقبالهم.

وأوضحت المؤسسة أن التسجيلات لرحلة مرسيليا–وهران تنطلق على الساعة 04:30 صباحًا وتنتهي على الساعة 10:00 صباحًا بالنسبة للمسافرين أصحاب المركبات، فيما تبدأ على الساعة 09:00 صباحًا وتنتهي على الساعة 10:30 صباحًا بالنسبة للمسافرين الراجلين.

أما بالنسبة لرحلة مرسيليا–الجزائر، فتنطلق التسجيلات على الساعة 11:00 صباحًا وتستمر إلى غاية 14:00 زوالًا بالنسبة لأصحاب المركبات، بينما تبدأ على الساعة 14:00 زوالًا وتنتهي على الساعة 15:30 مساءً بالنسبة للمسافرين الراجلين.

ودعت المؤسسة جميع المعنيين بالرحلتين إلى أخذ احتياطاتهم والتوجه إلى الميناء في الآجال المحددة قصد استكمال إجراءات السفر في ظروف جيدة، مؤكدة وضع خطوطها الهاتفية 021.64.43.74 / 3307 تحت خدمة الزبائن للإجابة عن مختلف الاستفسارات.