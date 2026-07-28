نقل بحري.. هذه هي مواعيد التسجيل لرحلة “مرسيليا-الجزائر” المقررة غدا
بقلم خالد زوبيري
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن مواعيد التسجيل الخاصة برحلة مرسيليا - الجزائر المبرمجة يوم الأربعاء 29 جويلية 2026، على متن سفينة طارق بن زياد.
وأوضحت المؤسسة أن بداية تسجيل المركبات ستكون ابتداءً من الساعة 12:00 (منتصف النهار)، فيما ينطلق تسجيل المسافرين الراجلين على الساعة 15:30 مساءً.
وأضافت المؤسسة أن نهاية التسجيل بالنسبة لجميع المسافرين ستكون على الساعة 16:30 بعد الزوال. داعية المسافرين إلى أخذ كافة احتياطاتهم والتوجه إلى ميناء الركوب في الآجال المحددة، قصد استكمال إجراءات السفر في ظروف ملائمة.
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