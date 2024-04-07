نقل بحري: تسخير 3 سفن لتمكين الجالية من قضاء العيد في البلاد

قامت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, بتسخير ثلاث سفن لفائدة افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وذلك قصد تمكينهم من قضاء عطلة العيد بأرض الوطن رفقة العائلة والأحباب.

وجاء في بيان المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

وأوضحت المؤسسة أنه “في اطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لأفراد الجالية الجزائرية وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد, قامت بتسخير ثلاث سفن بكامل طاقاتها الاستيعابية بغرض جلب أكبر قدر ممكن من المغتربين لقضاء عطلة العيد المبارك بأرض الوطن وسط عائلاتهم وأقاربهم”.

وفي هذا الإطار, قامت سفينة “طاسيلي 2” بنقل 312 مسافرا و 229 مركبة في رحلة من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة.

كما أقلت السفينة المستأجرة “أريادني” 623 مسافرا و 549 مركبة في رحلة من مرسيليا نحو الجزائر, بينما نقلت بدورها سفينة “الجزائر 2” 256 مركبة و 359 مسافرا في رحلة من مرسيليا نحو وهران, يضيف ذات البيان.