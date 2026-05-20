نقل بري..حجز تذاكر الذهاب والإياب إلكترونيا

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر “سوغرال”, اليوم الأربعاء, عن إطلاق خدمة رقمية جديدة. تتيح للمسافرين اقتناء تذاكر السفر ذهابا وإيابا عبر الإنترنت. في خطوة تندرج ضمن مساعي عصرنة خدمات النقل البري وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح بيان لشركة النقل البري أن هذه الخدمة, التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 18 ماي الجاري. تشمل في مرحلتها الأولى الرحلات المنطلقة من المحطة البرية الجزائر نحو كل من بسكرة وسطيف وتلمسان. على أن يتم تعميمها تدريجيا على مختلف المحطات البرية عبر الوطن.

وأضاف المصدر ذاته أن التطبيق الرقمي “محطتي” يتيح للمسافرين الاطلاع على برنامج الرحلات. ومواقيتها قبل اقتناء تذاكر الذهاب والإياب. بما يضمن خدمة “أكثر سرعة وفعالية واستجابة لاحتياجات الزبائن”.

وأكدت “سوغرال” أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الرامية إلى تسهيل تنقل المواطنين وتحسين ظروف استقبال المسافرين, من خلال توفير حلول رقمية تسمح بالتخطيط المسبق للسفر وحجز التذاكر عن بعد دون الحاجة إلى التنقل نحو المحطات البرية.

وأشار البيان إلى أن الشركة تواصل العمل على تطوير خدماتها وتعزيز مسار التحول الرقمي في قطاع النقل, بما يستجيب لتطلعات المسافرين ويرفع من جودة الخدمة العمومية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور