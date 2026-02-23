نقل بري.. ارتفاع عدد التذاكر المقتناة عبر الأنترنت بـ160 بالمائة

ارتفع عدد تذاكر النقل البري للمسافرين التي تم اقتناؤها عن طريق الأنترنت، عبر التطبيق “محطتي”، بنسبة 160 بالمائة خلال السنة المنقضية 2025، ليصل إلى 2026784 تذكرة.

وحسبما أفادت به حصيلة للشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية “سوقرال”، يرجع هذا الإرتفاع إلى التجاوب الإيجابي الذي لقيه التطبيق بفضل سهولة استخدامه.

فضلا عن توسيع نطاق استخدامه في 2025 ليشمل 60 محطة برية عبر التراب الوطني. بعد أن كان مقتصرا على عدد محدود من المحطات في مراحله الأولى، حسب الشروح التي قدمتها الشركة في حصيلتها.

وساهم هذا التعميم في تقريب الخدمة من المسافرين بمختلف ولايات البلاد. وتمكينهم من اقتناء تذاكرهم بكل أريحية ودون الحاجة إلى التنقل المسبق إلى شبابيك المحطات.

ويتيح تطبيق “محطتي” للمستخدمين إمكانية الاطلاع على برنامج الرحلات المتاحة، واختيار الوجهة والتوقيت المناسبين. إضافة إلى حجز المقاعد وتسديد ثمن التذاكر إلكترونيا بطريقة آمنة. مع الحصول على تذكرة رقمية يمكن تقديمها مباشرة عند الصعود إلى الحافلة.

كما يوفر التطبيق معلومات آنية حول الرحلات، ما يسمح للمسافرين بتنظيم تنقلاتهم بشكل أفضل. خاصة خلال فترات الذروة والمواسم التي تعرف حركية مكثفة.

وفيما يتعلق بالمحطات الأكثر استخداما للتطبيق من حيث عدد عمليات الاطلاع واقتناء التذاكر عبر الإنترنت، تصدرت الجزائر العاصمة قائمة المحطات التي شهدت إقبالا واسعا على هذه الخدمة الرقمية.

متبوعة بكل من جيجل وتلمسان وعنابة ومستغانم وبشار وبسكرة وتبسة وورقلة وباتنة.

ويأتي إطلاق تطبيق “محطتي” في إطار مساعي عصرنة قطاع النقل البري للمسافرين. من خلال الاعتماد على الرقمنة كخيار استراتيجي لتحسين نوعية الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين.

كما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تقليص الضغط على شبابيك بيع التذاكر داخل المحطات. والحد من الطوابير، لا سيما خلال العطل والمناسبات الوطنية والدينية.

ويشكل تطبيق “محطتي”، من جهة أخرى، خطوة عملية نحو تعزيز الشفافية في عملية بيع التذاكر وضمان تتبع أفضل لعمليات الحجز. إضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول حركة التنقل بين الولايات. بما يسمح بتحسين التخطيط وتكييف العرض مع الطلب الفعلي على الخطوط المختلفة.

يذكر أن مؤسسة “سوقرال” قامت بإطلاق تطبيق “محطتي” بداية 2023. قبل أن تطلق في جويلية الماضي تطبيقا ثانيا، تحت تسمية “طاكسي سايف” يسمح بطلب سيارة أجرة معتمد.

ويخص هذا التطبيق حصريا سيارات الأجرة الحضرية وما بين الولايات التي يمارس أصحابها نشاطهم ضمن الأطر التنظيمية والقانونية لهذه المهنة، والتي تخضع للمراقبة التقنية كل ستة أشهر.

كما يسمح التطبيق بتحديد موقع المستعملين على الخريطة، مكان سيارة الأجرة، الإطلاع على مسار الرحلة، وموعد وصولها.

كما يتيح إمكانية الاطلاع على المعلومات الخاصة بسائق السيارة ومركبته، وعلى أراء المسافرين المتعلقة بنوعية الخدمة المقدمة من طرف هذا الأخير.