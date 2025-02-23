نقل بري: تكثيف عدد الرحلات وتمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية لتسيير واستغلال المحطات البرية للجزائر “سوقرال”, الأحد, عن تكثيف برنامج الرحلات اليومية لنقل المسافرين مع تمديد ساعات العمل, وذلك استجابة للطلب المتزايد على النقل البري بمناسبة شهر رمضان.

وحسب بيان شركة “سوقرال”، فإن الإجراءات المتخذة تشمل تكثيف عدد الرحلات بنسبة 30 بالمائة خلال الأسبوع الجاري, لتمكين كافة المسافرين من التنقل عبر مختلف المحطات البرية, خاصة المحطات الكبرى التي تعرف توافدا كبيرا, على غرار المحطة البرية للجزائر العاصمة, سطيف, قسنطينة (صحراوي-علي منجلي), تلمسان, ورقلة, عنابة, بجاية, الوادي, سيدي بلعباس ومستغانم.

علاوة على ذلك, سيتم تمديد ساعات عمل المحطات البرية خلال رمضان إلى 24 سا/24سا, مع تعديل برنامج انطلاق الرحلات بما يتلاءم وحاجيات المواطنين, وذلك بالتنسيق الدائم مع مديريات النقل, بالإضافة إلى تحويل جزء من الرحلات النهارية إلى الفترة المسائية والليلية مع مراعاة مواقيت الإفطار.

كما قررت “سوقرال” -حسب المصدر ذاته- رفع مستوى التنسيق مع مديريات النقل وممثلي نقابات الناقلين لضمان المداومة حتى خلال الساعات المتأخرة من الليل لتلبية حاجيات المواطنين.

وبمناسبة شهر رمضان, سيتم أيضا تعميم خدمات اقتناء التذاكر عبر الإنترنت لتشمل غالبية المحطات البرية, وذلك من أجل تمكين المواطنين من شراء تذاكرهم دون التنقل إلى المحطات البرية, مع تحسيس أصحاب المحلات التجارية لفتح محلاتهم خلال الفترات الليلية.

وسيتم أيضا فتح فضاءات تجارية جوارية على مستوى المحطات البرية, لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم اليومية خلال رمضان بأسعار تنافسية, على غرار المحطات البرية بكل من بجاية, مسيلة, الذرعان (الطارف), وغيرها من المحطات.

ومن بين الإجراءات التي اتخذها “سوقرال”, تنظيم موائد إفطار الصائمين على مستوى كامل المحطات البرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات الخيرية وممثلي المجتمع المدني والسلطات الأمنية, يضيف البيان.

بالإضافة إلى ذلك, أعلنت الشركة في بيانها عن توفير أماكن للراحة على مستوى المحطات البرية لسائقي الحافلات على الخطوط الطويلة, تسخير عمال إضافيين لضمان استمرارية الخدمات بدون انقطاع, وتكثيف تنظيم الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية والحد من حوادث المرور, بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجمعيات السلامة المرورية تحت شعار “لرمضان بدون حوادث”.

كما سيتم تخصيص فضاءات لتنظيم حملات التبرع بالدم على مستوى المحطات البرية للنقل, تعزيز تعداد أعوان الأمن والوقاية خلال الفترة المسائية والليلية, رفع مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية, لتعزيز الأمن على مستوى المحطات البرية, بالإضافة إلى تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة لتحسين نوعية الخدمات.

وأكدت “سوقرال” في بيانها أن هذه الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة تنقل المواطنين قبل وخلال شهر رمضان, تأتي “من أجل ضمان استمرارية خدمات النقل بما يتلاءم وحاجيات المواطنين وتنفيذا لتعليمات السيد وزير النقل”.