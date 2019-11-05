نقل بورقعة إلى مستشفى مصطفى باشا.. بسبب انسداد الأمعاء!

عملت “النهار أونلاين” أن المجاهد لخضر بورقعة المحبوس بسجن الحراش، قد جرى نقله هذا المساء إلى مستشفى مصطفى باشا.

وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر أن بورقعة، يتواجد في الوقت الراهن بمصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي، وتحديدا بغرفة العمليات.

وقالت مصادر “النهار أونلاين” إن بورقعة تم نقله من سجن الحراش إلى المستشفى، في حالة صحية جد حرجة.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن بورقعة قد أصيب بانسداد معوي، جراء التواء في الأمعاء.

وتفيد آخر المعطيات المتحصل عليها، بشأن تطورات الوضع الصحي لبورقعة، أن هذا الأخير سيخضع لعملية جراحية، لإنقاذ حياته.

وبالنظر لتقدم سن بورقعة، فإن مخاوف الطاقم الطبي بمستشفى مصطفى باشا، قد تضاعفت، بسبب الهواجس من تعاظم الأخطار على صحته، بالنظر لوضعه الصحي الحالي.

ويعتبر انسداد الأمعاء حالة شائعة بالمستشفيات، غير أن أي تأخير في علاجها، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

ويحدث الانسداد المعوي بسبب اضطراب ميكانيكي في الأمعاء، يتسبب في شل الأمعاء، وبالتالي منع نقل محتوى الجهاز الهضمي.

ومن الحالات الأكثر شيوعا للانسداد المعوي، هو انسداد الأمعاء الوظيفي المعروف علميا باسم “إيلوس”.