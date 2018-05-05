نقل تجربة الجزائر في مجالي العمل والتشغيل للبلدان العربية لمكافحة البطالة

أعتبر المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنّ التجربة الجزائرية في مجالي العمل والتشغيل.

تعرف تطورا ملحوظا ومستمرا بحيث سيتمّ نقلها إلى البلدان العربية للإستفادة منها مستقبلا.

وأوضح المطيري في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل وزير العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي مراد زمالي.

أنّ التجربة الجزائرية في مجالي العمل والتشغيل تشهد تطورا ملحوظا و بصفة مستمرة.

خاصّة فيما يتعلق بإجراءات التشغيل الشباب ومكافحة البطالة وتدابير الحوار الاجتماعي في إطار الثلاثية علاوة على الآليات المتّخذة في تطبيق القوانين.

وفي هذا السياق، أكّد المطيري أنه سيتم نقل هذه التجربة إلى البلدان العربية للاستفادة منها في المستقبل.

خاصّة وأنّ منظمة العمل العربية ستبرمج عدّة نشاطات في مجال تطوير الحوار الإجتماعي.

وإجراءات مكافحة البطالة، وذلك لفائدة عمال وشباب المنطقة العربية.