نقل تحيات الرئيس تبون.. عطاف يلتقي برئيس الوزراء الماليزي

التقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف برئيس الوزراء الماليزي.

ونقل عطاف تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتطلعه للعمل سويا معه من أجل توطيد التعاون بين البلدين الشقيقين. سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الشراكة بين الجزائر ومنظمة “أسيان”.

ومن جانبه، رحّب رئيس الوزراء الماليزي بانضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. خلال رئاسة بلاده لمنظمة “أسيان” وحمّل الوزير أحمد عطاف نقل تحياته رئيس الجمهورية. مؤكداً التزامه بالعمل المشترك معه في سبيل تطوير علاقات الشراكة بين الجزائر وماليزيا على مختلف الأصعدة.

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