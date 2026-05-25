نقل.. تسطير برنامج خاص بالمداومة خلال أيام عيد الأضحى

أعلمت مديرية النقل لولاية الجزائر، كافة مستغلي خدمات النقل العمومي للأشخاص، أنه قد تم تسطير برنامج خاص بالمداومة قصد ضمان استمرارية الخدمة لفائدة المواطنين والمسافرين عبر مختلف بلديات الولاية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان للمديرية “في إطار ضمان استمرارية الخدمة العمومية للنقل العمومي للأشخاص. على مستوى ولاية الجزائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026. تعلم مديرية النقل لولاية الجزائر كافة مستغلي خدمات النقل العمومي للأشخاص. أنه قد تم تسطير برنامج خاص بالمداومة قصد ضمان استمرارية الخدمة لفائدة المواطنين والمسافرين عبر مختلف بلديات الولاية”.

وأكد المصدر نفسه، أنه يتعين على جميع المعنيين الالتزام الصارم ببرنامج المداومة المحدد، واحترام مواقيت العمل والتنظيم المعمول به، مع الحرص على ضمان جودة الخدمة وحسن استقبال المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور