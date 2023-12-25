نقل تسيير الخدمات الجامعية من النمط الإداري إلى الإقتصادي

نظّم المجلس الأعلى للشباب يوم دراسي حول “إصلاح الخدمات الجامعية” بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار “الجزائر العاصمة”. وتم خلاله التأكيد على أهمية نقل تسيير الخدمات الجامعية من النمط الإداري إلى الطابع الإقتصادي.

وخلال هذا اليوم الذي أشرف عليه رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي. رفقة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحكيم بن تليس. ورئيس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا جمال أكراتش. أكد المشاركون على ضرورة تحويل الخدمات الجامعية إلى الطابع الإقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاحات. معتبرين أن هذا التحول من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان إستقلالية الإدارة واتخاذ القرار.

وأشار حيداوي، إلى أن هذا اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه عشية إنعقاد الجمعية العامة للمجلس الأعلى للشباب. التي سيتم خلالها الإعلان عن نتائج الدراسات التي تم القيام بها هذه السنة لفائدة الشباب.

من جهته قال بن تليس، أن الحياة الطلابية أصبحت اليوم الشغل الشاغل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مشيرا إلى أن ما تم القيام به لحد الآن، لاسيما في مجال الرقمنة على مستوى المطاعم المركزية وكذا الإقامات الجامعية، يندرج في هذا السياق.