نقل.. تقديم موعد معاينة المركبات بحظيرة الخروبة

أعلنت مديرية النقل لولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن تقديم يوم إجراء معاينة المركبات على مستوى حظيرة أوبلا بالخروبة، إلى يوم الأربعاء الموافق لـ 31 ديسمبر 2025.

وأوضحت المديرية في بيان لها “ليكن في علم جميع الناقلين المعنيين بمعاينة مركباتهم في حظيرة أوبلا بالخروبة. أنه قد تم تقديم يوم إجراء المعاينة إلى يوم الأربعاء الموافق لـ 31 ديسمبر 2025”.

كما أشار المصدر نفسه، أن سبب تقديم تاريخ إجراء المعاينة مون يوم الخميس يعتبر يوم عطلة رأس السنة الميلادية 2026. على أن يتم الرجوع إلى موعد المعاينة المعتاد بيوم الخميس في الأسابيع المقبلة.

