نقل جثامين المغتربين الجزائريين.. هذا جديد مطار الجزائر

أعلن مطار الجزائر عن وضع خدمة مصلحة استلام جثامين الرعايا، من أجل تسهيل إجراءات الاستلام والتسليم. كما تقع هذه المصلحة، بجانب موقف السيارات للمحطة 2، تحتوي على عدة مكاتب، على غرار رئيس المصلحة. وقاعة الاستقبال (والتي يتم إعادة تهيئتها حاليا).

وستكون مجهزة بكل مستلزمات الراحة حيث ستحتوي على شاشة لعرض مواقيت الرحلات وموزع المشروبات. مكتبين شرطة الحدود الجزائرية ومكتب لمصلحة رخص المرور. ومكتب المراقبة الصحية للحدود، مكتب الخطوط الجوية الجزائرية، مكتب الجمارك، قاعة للصلاة.

في حين، تكمن الإجراءات الإدارية في استقبال المكلفين بالمتوفين “اسر المتوفين او شركات الدفن الخاصة” في بهو صالة الاستقبال. من طرف مصلحة استلام الجثامين وبعد ذلك يقدم ملف المتوفي من طرف عون شركة الطيران. تأخذ البيانات من عند المكلف بالمتوفي.

ويقوم أعوان مصلحة حفظ الجثامين بالإجراءات في حالة ما كان المتوفي ليس متعاقد مع شركات الدفن الخاصة. وتقع الاجراءات على شركات الدفن الخاصة إذا كان المتوفي متعاقد معها، و أخذ الملف للطبيب المكلف لاستخراج شهادة عدم العدوى. وتقديم ملف المتوفي لعون شرطة الحدود لاستخراج محضر العبور الخاص بنقل جثمان المتوفي بين ولايات الوطن. وتسليم ملف المتوفي لعون الجمارك لاستخراج رخصة السحب. وأخذ الملف الاداري لمصلحة شرطة رخص المرور مع رخصة المرور والبطاقة الرمادية الخاصة بالمكلف بنقل الجثمان. من أجل المصادقة على رخصة المرور لدخوله الى مصلحة الشحن واستلام الجثمان.

كما أعلمت شركة التسيير مستخدمي مطار الجزائر، أن مصلحة استلام الجثامين تحوز على غرفة تبريد بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 6 جثامين.، وتوفر خدمة الحفظ لمدة أقصاها 24 ساعة في حالة غياب أو تأخر عائلة المتوفي من أجل استلام الجثمان. أو الوفاة غير الطبيعية يتم تقديم الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي مصطفي باشا للتشريح. وذلك بعد الحصول على الترخيص من وكيل الجمهورية لتسليم الجثمان إلى مصالح الحماية المدنية مرفوق بمصالح الشرطة القضائية. وتحويل جثامين لوجهة أخرى عبور لمطار آخر. وتحويل الجثامين ما بين الولايات جوّا.

وتسهر المصلحة على تقديم الخدمات للمستخدمين بصيغة مجانية. حيث تكون أبوابها مفتوحة من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساءا. ما عدا هذه الأوقات فمسؤولية تسييرها تعود إلى مدير المداومة للشركة. كما وضع مطار الجزائر رقم هاتف مسؤول المصلحة +213770872163 تحت تصرف المواطنين.