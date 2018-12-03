نقل جثمان الملاكم الجزائري الذي توفي بتايلاندا إلى الجزائر هذا الأربعاء

أفادت وزارة الشؤون الخارجية أنه سيتم نقل جثمان “أمين سعيد حليمي” الذي توفي في حادث مرور بتايلاندا إلى الجزائر بعد غد الأربعاء.

اثر اصطدام السيارة التي كان على متنها الملاكم الجزائري أمين حليمي رفقة زوجته بدراجة نارية، حيث لقي الثنائي حتفهما في عين المكان، بينما جرح سائق السيارة ومرافقه.

الحادثة وقعت في مفترق طرق أمام مطعم بمقاطعة فوكيت أين كان يقيم الملاكم الجزائري.

وحسب شهود عيان، فإن السيارة كانت بصدد الدوران إتجاه معبد شالونغ فيما كانت الدراجة متجهة نحو فايف باغوداس ليقع الإصطدام أمام المطعم.

ونقلت الجثتين إلى مستشفى فوكت ريسكيو للقيام بعملية التشريح والتعرف على الفقيدين.