نقل جثمان رئيس دائرة فيض البطمة من مطار أحمد مدغري إلى سوق أهراس

نُقل جثمان رئيس دائرة فيض البطمة بالجلفة، بوعيطة توفيق، إلى مسقط رأسه بولاية سوق أهراس، انطلاقاً من مطار مولاي أحمد مدغري بولاية الأغواط.

وحضر مراسم نقل جثمان المرحوم، بوعيطة توفيق، والي ولاية الأغواط فضيل ضويفي، رفقة أعضاء اللجنة الأمنية، ومدير الحماية المدنية، ورئيس دائرة الأغواط.

وقدم والي الأغواط خالص تعازيه القلبية لعائلة الفقيد التي كانت حاضرة بالمطار. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي، بوعيطة توفيق، رئيس دائرة فيض البطمة بالجلفة، عن عمر ناهز الـ54 سنة. بعدما جرفت مياه واد عمورة سيارته أثناء تأدية مهامه.

الفقيد كان إطارا بولاية سوق أهراس (ملحق بالديوان). قبل ترقيته في مارس 2022 رئيساً لدائرة فيض البطمة بولاية الجلفة.