نقل جثمان فريد الروكور إلى المستشفى للمعاينة من قبل الطبيب الشرعي

تم نقل جثمان الممثل الراحل فريد الروكور الى المستشفى للمعاينة من قبل الطبيب الشرعي، لمعرفة ظروف والأسباب الحقيقية للوفاة، حسب موفد تلفزيون النهار لمنزل عزاء الفنان الراحل.

وحسب ذات المصدر، سيتم تأخير جنازة الفنان الراحل، بعدما كانت مقررة ظهر اليوم الاثنين، بمقبرة الصفصافة .بالمالحة

يذكر ان الممثل الكوميدي فريد الروكار توفي صباح اليوم الإثنين في بيته بعين النعجة عن عمر ناهز الـ58 سنة