نقل “حجر القدر” إلى لندن استعدادا لتتويج الملك تشارلز

يستعد خبراء ومختصون لنقل “حجر القدر” التاريخي، من قلعة إدنبرة في اسكتلندا إلى كنيسة وستمنستر أبي. حيث سيتم تتويج تشارلز ملكا للمملكة المتحدة.

ووفقا ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن “حجر سكون”، المعروف أيضا باسم “حجر القدر” أو “حجر التتويج”. هو كتلة مستطيلة من الحجر الرملي الأحمر. استُخدم منذ قرون في تتويج ملوك اسكتلندا.

وزن هذا الحجر الرملي الأحمر يصل إلى 152 كلغ. ويوجد الحجر الآن في غرفة التاج بقلعة إدنبرة في اسكتلندا

وسيتم نقله بواسطة فريق من الخبراء، قبل تتويج تشارلز ملكا، مباشرة، ثم ستتم إعادته إلى اسكتلندا.

وستتولى مؤسسة “البيئة التاريخية في اسكتلندا” (HES) ، التي تدير قلعة إدنبرة، ترتيب نقله إلى وستمنستر أبي.