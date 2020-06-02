نقل رجاء الجداوي إلى العناية المركزة بعد تأزم وضعيتها

فن وثقافة
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نقل رجاء الجداوي إلى العناية المركزة بعد تأزم وضعيتها
بقلم معين تيت

أفادت مصادر صحية من مستشفى “أبو الخليفة” في مصر، اليوم الثلاثاء، بتدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس “كورونا” ونقلها إلى العناية المركزة.

وكشفت قسم الأمراض المعدية في المستشفى، بأنه تم نقل الجداوي إلى مصلحة العناية المركزة بعد مواجهتها صعوبة في التنفس وآلاما في الصدر وصداعا في الرأس.

مشيرا إلى أن الفنانة المصرية، تعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الدم تتراوح نسبته بين 87 و 89 بالمئة، لذا تحتم نقلها إلى فريق العناية الطبية المشددة.

يذكر أن الفنانة المصرية البالغة من العمر 81 سنة، أجرت تحليلها الأول يوم 27 ماي الماضي وأثبت إيجابية إصابتها بـ”كورونا”، وبعد أيام من مكوثها في المستشفى، أُعيد لها التحليل وتم التاكد من استمرار الفيروس في جسدها.


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