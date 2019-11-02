نقل زوجة وابناء مير بوڨرة الى مستشفى بعد محاولة اقتحام منزله في البليدة

كشف مصدر امني موثوق لنهار ان حوالي 100 شخص من المحتجين بالمفرغة العمومية بلدية بوڨرة في البليدة هاجموا منزل رئيس البلدية حمودة عبد الرحمان الواقع بوسط المدينة.

واضاف المصدر ان المحتجين حاولوا اقتحام بيت المير وحرقه وتحطيم الباب الرئيسي، متهمين ايه بتسخير قوة عمومية لسماح للشاحنات القمامة الرمي في المفرغة العمومية.

وهذا بعد 10 ايام من منع جميع الشاحنات دخول المفرغة، التي طالب سكان بغلقها بشكل نهائي بسبب الامراض والروائح الكريهة التي تسببها لاهل المنطقة بعد 3 سنوات من انشائها.

وعلى اثر هذا الحادث تدخلت مصالح الامن بوقرة وبعض الجيران والعقلاء من اجل منع الاعتداء على منزل هذا الاخير .

مماتسبب الهجوم في اصابة زوجة رئيس البلدية وابنائه بصدمة ونقلهم الى مستشفى، وفي تصريح لنهار استنكر بعض المحتجين قيام بعض الاشخاص بمحاولة الاعتداء على رئيس البليدة .

كاشفين ان ماحدث لا علاقة له بخلاق اهل المنطقة ، فيما اكد البعض ان هذا التصرف لا علاقة له بالمحتجين.

وان رئيس البلدية لا يتحمل مسؤولية المفرغة و انه كان من الذين توجهوا عدة مرات الى مكان الاحتجاج وساندهم في غلق المفرغة وطلب منهم التريث .