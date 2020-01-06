نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى وهذا موقفه القانوني بعد قتله للسارق

أصبح مصير الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، محل إهتمام الجمهور، عقب القبض عليه لإطلاقه النار على مقتحم منزلهم فجر أمس.

وأفادت بعض التقارير الصحفية، أنه قد تم نقل الدكتور فادي الهاشم إلى المستشفى بعد إصابته بإنهيار عصبي، نتيجة الحادث الذي حصل معهم.

ومن المرجح أن يبقى الهاشم محتجزا حتى يوم غد الثلاثاء، لأن اليوم هو يوم عطلة في لبنان، بعدها قد يتم الإفراج عنه بعد إثبات أن الحادث هو دفاع عن النفس، حسب موقع “الفن”.

وكان قد تعرض منزل نانسي عجرم فجر أمس الأحد، لمحاولة سرقة، لكن زوجها واجه السارق المسلح، وبعدتبادل لإطلاق النار، قتل السارق، والذي تبين أنه سوري الجنسية ويبلغ من العمر 30 سنة.

وتضامن العديد من الفنانين مع نانسي عجرم، وحاولوا الإطمئنان عليها بعد الحادث المفزع الذي تعرضت له رفقة عائلتها.