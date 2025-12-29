نقل.. سحب 4 رخص استغلال وتحرير محاضر ضد المخالفين

أعلنت مديرية النقل لولاية الجزائر، اليوم الاثنين، أنها قامت بمعاينة ميدانية لحافلات النقل العمومي بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، أسفرت عن معاينة 30 مركبة وسحب 04 رخص استغلال، وتحرير محاضر ضد المخالفين لقواعد النقل واستدعائهم للمثول أمام لجنة العقوبات.

وأوضحت المديرية، انه مواصلة لحملاتها التفتيشية ممثلة في المفتشين الرئيسين بالتنسيق مع اللجنة المشترك.ة المكلفة بالمتابعة والمعاينة للحافلات ميدانيا بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، قامت خلية المراقبة والتفتيش يوم الأحد. بمراقبة مركبات نقل الأشخاص على مستوى محطة فرحاني وبلدية الرايس حميدو. حيث ركزت العملية على مدى التزام الناقلين بأحكام دفتر الشروط، لا سيما فيما يتعلق بـاحترام قواعد النظافة، الأمن و صلاحية الوثائق الإدارية.

حيث تم معاينة 30 مركبة وسحب 04 رخص استغلال، وتحرير محاضر ضد المخالفين لقواعد النقل. واستدعائهم للمثول أمام لجنة العقوبات.

مشيرة أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية وحرص مدير النقل لولاية الجزائر. على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولضمان احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في القطاع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور