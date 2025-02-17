نقل شاكيرا إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

أُجبرت النجمة الكولومبية شاكيرا على إلغاء حفلها المقرر في ليما، بيرو، بعد تعرضها لمشكلة صحية في البطن استدعت نقلها إلى المستشفى.

وأعلنت شاكيرا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها دخلت قسم الطوارئ بسبب هذه المشكلة. وأن الأطباء نصحوها بعدم الأداء في الحفل المقرر.

وأعربت شاكيرا عن حزنها لعدم تمكنها من لقاء جمهورها في بيرو، وأكدت أن فريقها يعمل على تحديد موعد جديد للحفل.

وبدأت شاكيرا جولتها العالمية “Las Mujeres Ya No Lloran” في 11 فيفري 2025 في ريو دي جانيرو، البرازيل.

وكان من المقرر أن تستمر الجولة لتشمل عدة دول في أمريكا اللاتينية قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة وكندا في مايو ويونيو المقبلين.

وتتضمن الجولة عروضًا في مدن مثل شيكاغو، هيوستن، بوسطن، لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو.

يُذكر أن شاكيرا فازت مؤخرًا بجائزة غرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبومها الأخير “Las Mujeres Ya No Lloran”. والذي أطلقته في وقت سابق من هذا العام.